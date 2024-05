Nove milioni di euro per l'aeroporto di Catania, Torrisi: "Riconoscenti a Meloni e Schifani"

"Siamo estremamente riconoscenti alla Presidente Giorgia Meloni e al Presidente Renato Schifani per l'attenzione e il sostegno straordinario dimostrati nei confronti degli aeroporti di Catania e Comiso. Il loro impegno ha permesso di ottenere questi fondi essenziali, che ci consentiranno di attuare interventi cruciali volti a migliorare significativamente l'efficienza operativa degli scali e a ottimizzare l'esperienza complessiva dei nostri passeggeri". Lo afferma l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, "sul contributo assegnato agli scali attraverso i Fondi di sviluppo e coesione: circa 9 milioni per Fontanarossa e quasi 47 milioni per il Pio La Torre".

"L'investimento nelle infrastrutture aeroportuali - aggiunge Torrisi - rappresenta una componente chiave per il rilancio economico e turistico di tutta la Sicilia. Vogliamo ringraziare in particolare il presidente Renato Schifani per la sua visione strategica e il suo costante impegno nel promuovere lo sviluppo della nostra regione. Grazie al suo determinato supporto, potremo realizzare progetti infrastrutturali di grande impatto che contribuiranno a potenziare la competitività e l'attrattività della Sicilia sul panorama nazionale e internazionale. La collaborazione con le Istituzioni, nazionali e regionali, a partire dal ruolo attivo dei sindaci di Catania e Comiso, rispettivamente Enrico Trantino e Maria Rita Schembari - osserva Torrisi - è determinante per avviare processi virtuosi di crescita e sviluppo sostenibile, a favore dei viaggiatori, dei turisti e di tutti i cittadini siciliani. La nostra gratitudine va a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, contribuendo a creare le condizioni necessarie per un futuro prospero per i nostri aeroporti e per la nostra regione".