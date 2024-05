Truffa da oltre 650 mila euro sui fondi Agea per l'agricoltura, coinvolta una società di Scordia

I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno concluso un’indagine per l’indebita percezione di ingenti finanziamenti dell’Unione Europea, compiuta da parte di una società agricola con sede a Scordia e relativa ad alcuni a terreni che si trovano nei comuni di Vittoria ed Acate, nel ragusano. Le indagini sono state condotte dalla compagnia di Vittoria e coordinate dalla Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office) di Palermo, permettendo di ricostruire il sistema di frode utilizzato per trarre in inganno l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), per il periodo compreso tra il 2017 e il 2023. Secondo quanto accertato, sarebbero state presentate domande uniche di pagamento che attestavano la disponibilità di svariati terreni, i cui proprietari erano in realtà altre persone.

I riscontri effettuati presso l’Agenzia delle entrate ed ascoltando i legittimi proprietari, hanno consentito di accertare le irregolarità nei contratti di locazione di fondi presentati all’Agea, a fronte di un finanziamento con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia stimato in oltre 650 mila euro. Sono state bloccate anche altre somme in fase di erogazione, quantificate in oltre 50 mila euro. Su richiesta del procuratore europeo delegato per la Sicilia e Calabria, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltagirone ha emesso un decreto di sequestro preventivo per le somme percepite illecitamente ed ha rinviato a giudizio, per il reato di truffa aggravata, i due soci dell’azienda agricola. Le fiamme gialle vittoriesi hanno eseguito il provvedimento, sequestrando i conti correnti, gli immobili e le auto nella disponibilità dei due indagati.