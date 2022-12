Fondi Pnrr, a Viagrande una casa di comunità con i servizi sanitari di base

Viagrande avrà una casa di comunità. La struttura sanitaria sorgerà in pieno centro, alle spalle della nuova area di parcheggio di via Garibaldi, lo rende noto il sindaco del comune pedemontano Francesco Leonardi. “L’opera è stata prevista e finanziata nell’ambito della programmazione dei fondi del PNRR destinati alla Sicilia per il settore sanitario e sociosanitario predisposta dai competenti uffici della Regione. L’Azienda Provinciale Sanitaria provvederà alla realizzazione dell’immobile e alla successiva gestione, mentre il Comune di Viagrande ha messo a disposizione, acquisendone la disponibilità, l’area che si estende per complessivi 3200 metri”, spiega il primo cittadino. “La casa di comunità offrirà tutti i servizi sanitari di base, la struttura rappresenterà anche un punto di riferimento per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria” precisa il sindaco di Viagrande