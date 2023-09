Disabilità, 900 mila euro per abbattere barriere architettoniche in abitazioni private

Novecento mila euro sono stati erogati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ai Comuni siciliani per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. La somma è stata ripartita sulla base delle richieste inoltrate dai Comuni al dipartimento: la Regione assegna le risorse alle amministrazioni locali che, a loro volta, dovranno destinarle alle persone con disabilità e a chi le ha a carico. I beneficiari devono però aver presentato domanda presso il Comune di residenza per eliminare le barriere architettoniche nelle proprie abitazioni. "Eliminare tutti gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di poter muoversi con più facilità nelle nostre città – dichiara l’assessore Nuccia Albano – è un dovere di civiltà che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni. I nostri uffici hanno emesso tutti i mandati di pagamento e nessuna domanda è rimasta inevasa. Il governo Schifani continua a essere attento ai più fragili e la Regione si impegnerà sempre di più per aumentare il benessere di questi soggetti, eliminando tutte quelle barriere che, di fatto, ne peggiorano la qualità della vita".