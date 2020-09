San Giovanni La Punta, stanziati i fondi per la rete fognante in via Fisichelli

Grazie all'intervento dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico guidato dal governatore siciliano Nello Musumeci, per chi abita e chi lavora in via Fisichelli, a San Giovanni La Punta, sta finalmente per chiudersi una lunghissima stagione di disagi dovuti alle piogge. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, ha infatti destinato oltre un milione di euro al Comune del Catanese per costruire una rete fognante che possa smaltire adeguatamente le acque bianche ed eliminare così il problema degli allagamenti. L'arteria comunale, che presenta una forte pendenza, risulta tra l'altro strategica per raggiungere altri centri abitati limitrofi e l'opera apporterà benefici anche alla viabilità, spesso paralizzata proprio a causa delle inondazioni. L'iter avviato dagli uffici di piazza Ignazio Florio è già al primo step, con la pubblicazione della gara per affidare le indagini e, soprattutto, l'elaborazione del progetto esecutivo che consentirà subito dopo di passare alla fase realizzativa. Le offerte potranno essere presentate fino al prossimo 2 novembre. L'impianto di smaltimento delle acque piovane consentirà, inoltre, di scongiurare tutti quei dissesti e quegli smottamenti che le infiltrazioni incontrollate nel sottosuolo sono destinate, prima o poi, a provocare, risultando così un fondamentale strumento di prevenzione per l'integrità del territorio.

