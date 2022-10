Biancavilla, completata la riqualificazione di piazza Don Bosco

Dopo il completamento dei lavori per la riqualificazione dell’area verde, stamattina il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno ha inaugurato la fontana di piazza Sgriccio. Assieme a lui i bambini delle scuole elementari ed una rappresentanza di amministratori comunali, tra ex e assessori in carica, assieme al Presidente del Consiglio comunale, Martina Salvà. Prima di impartire la benedizione, padre Ambrogio Monforte ha sottolineato l’importanza della bellezza dei luoghi pubblici, piccolo patrimonio di ogni comunità. "Stiamo lavorando - ha sottolineato Bonanno - per rendere la città ancora più bella. In questi giorni partirà una serie di lavori di riqualificazione in varie zone della città. L’obiettivo è quello di ridare nuova bellezza ai luoghi più datati del nostro territorio. All’inaugurazione della Fontana, ho voluto fossero presenti i ragazzi delle scuole perchè dopo avere tagliato il nastro è come se avessi affidato a loro la conservazione di un bene prezioso. Sono loro che devono prendersi cura dei beni pubblici della città e preservare la loro integrità". La fontana di piazza Sgriccio completa l’opera di riqualificazione dell’omonima piazza dopo anni di lavori che hanno portato a nuova vita piazza Don Bosco. Tutti i lavori sono stati finanziati con fondi del Governo nazionale senza alcun aggravio per le casse comunali. L'opera ha una superficie di circa 135 mq, è dotata di 15 ugelli, 4 centrali e 11 laterali ,con fari subacquei a led. Attorno ad essa sono state realizzate fioriere interne ed esterne con pietra lavica e travertino. L’attraversamento pedonale è stato rivestito con pietra lavica bocciardata. La struttura arborea esistente è stata mantenuta e migliorata grazie a vari interventi di pulitura e potatura.