Fontanarossa, l' aeronautica militare fornirà strutture e supporto logistico per la gestione dell'emergenza

L’Aeronautica militare fornirà strutture campali illuminate e refrigerate già in partenza dal 3^ Stormo di Villafranca (VR). Le strutture consentiranno di estendere le capacità del terminal C e di fornire supporto logistico al personale aeroportuale. "Si stima che le infrastrutture campali arrivino a Catania nella serata di domani per iniziare subito le operazioni di montaggio", si legge nella nota dell'aeronautica.

"Sin dai primi momenti, dopo aver ricevuto la telefonata del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, la Difesa si è prontamente attivata per fornire il massimo supporto in questa emergenza che sta colpendo migliaia di Siciliani e turisti. La Difesa è al servizio dei cittadini e della Nazione soprattutto in situazioni di difficoltà come questa. La Base di Sigonella rimane un’ opportunità a disposizione delle autorità locali e della Direzione Aeroportuale".