Fontanarossa, incontro tra Aeronautica militare e radioamatori per il centenario dell’Arma azzurra

Si è tenuta il 7 maggio scorso, nelle strutture dell'Aeronautica Militare di Catania Fontanarossa intitolate al tenente Ignazio Lanza di Trabia, suna manifestazione radiantistica nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione dell'Aviazione militare.

D'intesa con il comando della Base, i radioamatori della Sezione di Catania dell'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) hanno attivato una stazione in onde corte utilizzando il nominativo speciale II9CTF, appositamente assegnato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, effettuando numerosi collegamenti con altrettanti radioamatori italiani e stranieri.

L'attività rientra in una più ampia serie di celebrazioni svolte da tutti i Radioamatori Italiani dell'ARI, in sinergia con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, per dare risalto a questa importante ricorrenza anche fuori dai confini nazionali.



Nel corso della manifestazione, alla presenza del Colonnello Emanuele Di Francesco, Comandante della base e dell'aeroporto militare di Sigonella e del Capitano Antonello Calabrese, sono stati consegnati dal presidente della sezione di Catania - Concetto Caruso IW9CTJ - alcuni gadget col logo del centenario agli operatori che si sono prodigati per l'attivazione del nominativo speciale e consegnati, ai due ufficiali, dei copricapi personalizzati con il logo dell'A.R.I. e relativi distintivi di grado.Il Colonnello Di Francesco, oltre ad esprimere oddisfazione per l’iniziativa, ha omaggiato la sezione ARI di Catania con una litografia raffigurante il P 72 ARGO del 41° Stormo con apposita dedica per ricordare questa importante ricorrenza dell'Arma azzurra.