Completata la formazione per i 29 nuovi ausiliari del traffico

Sono appena stati assunti come ausiliari del traffico dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. e si è già completata la loro formazione professionale, a cura della polizia locale e dei funzionari aziendali. Si tratta del primo gruppo delle complessive 29 nuove unità in fase di assunzione, che proprio in questi giorni, nella sede storica di Amts la “Rimessa 1” di via Plebiscito, stanno approfondendo le tematiche del codice della strada.

Una volta completato il corso, i neo-assunti riceveranno la nomina ufficiale quali ausiliari del traffico da parte del sindaco e saranno in campo a supporto della polizia locale del Comune di Catania, non solo per vigilare sulle strisce blu della sosta ma anche per sorvegliare su tutte quelle infrazioni al codice della strada che gli stessi ausiliari possono sanzionare, quali ad esempio la sosta in doppia fila, su strisce pedonali, stalli disabili e passi carrai. Ruolo, questo, che sarà supportato inoltre dai nuovi autisti dei carroattrezzi, che provvederanno invece alle eventuali rimozioni dei mezzi.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale