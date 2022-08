Formazione professionale, pubblicate le circolari per l'avvio dei percorsi ordinari

Pubblicate sul sito del dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio dell'assessorato all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana le circolari 15, 16 e 17 che finanziano l'offerta formativa degli Iefp, il sistema di istruzione e formaizone professionale, e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia). Si tratta di circa 51 milioni di euro utili all'attivazione di percorsi formativi di seconda e terza annualità ordinari e duali degli Iefp in prosecuzione a quelli già avviati nell'anno scolastico formativo 2021/2022 e destinati ai giovani siciliani che devono assolvere l'obbligo scolastico formativo. La somma servirà anche a finanziare la realizzazione di percorsi in co-progettazione con enti di formazione accreditati, in rete con istituti professionali statali o con altri enti già accreditati e che iniziano il percorso di prima attivazione dell'offerta formativa. Si stima che saranno circa 600 i percorsi formativi che permetteranno il conseguimento di una delle 26 qualifiche triennali corrispondenti al Quadro europeo delle qualifiche (Eqf) incluse nel Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.

Le risorse per i corsi sono a valere su fondi ministeriali e regionali stanziati nel 2022. L'importo massimo finanziabile per ciascun corso Iefp è di 84 mila euro, mentre per ciascun corso Iefp realizzato dai Cpia è previsto un finanziamento di 56mila euro. I corsi attivati avranno la durata complessiva 1056 ore. "La formazione professionale in questi anni - ha dichiarato Alessandrò Aricò, assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale - col governo Musumeci ha cambiato passo, offrendo a tanti giovani e anche agli adulti siciliani nuove e diverse opportunità formative spendibili nel mercato del lavoro. Presto inoltre uscirà per la prima volta un avviso, finanziato coi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che disciplina l'offerta formativa 2022/2025 dei percorsi Iefp. Finalmente abbiamo un'offerta formativa della Regione Siciliana per il triennio, finalizzata al conseguimento di una delle 26 qualifiche professionali".

I percorsi Iefp si rivolgono ai giovani allievi in età di diritto-dovere di istruzione, che scelgono il Sistema regionale di Istruzione e formazione professionale per conseguire un titolo di qualifica professionale riconosciuto e in grado di aumentare le proprie opportunità occupazionali, agendo in via preventiva al contrasto della dispersione e dell'abbandono scolastico e formativo nonché alla povertà educativa aggravati dall'emergenza pandemica Covid-19. I percorsi Iefp realizzati dai Cpia saranno invece destinati a quegli adulti, anche lavoratori, che vorranno conseguire una qualifica professionale utile all'inserimento o al reinserimento nel mondo lavoro.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere presentati dagli istituti formativi accreditati esclusivamente mediante la specifica procedura informatica disponibile all'indirizzo https://circolariiefp2022.siciliafse1420.it a partire dal prossimo 10 agosto ed entro e non oltre le ore 23:59:59 del 2 settembre. Di prossima pubblicazione inoltre l'avviso che prevede lo stanziamento di risorse esclusivamente per l'attuazione degli interventi formativi di prima annualità per il 2022/2023, che ammontano complessivamente ad oltre 31 milioni di euro a valere su finanziamenti del Pnrr e del Programma operativo complementare Sicilia 2014-2020 (Poc). Le risorse serviranno a finanziare 300 percorsi formativi in duale destinati ai giovani siciliani che devono assolvere l'obbligo formativo.