"La Formula dell’Eccellenza" arriva anche a Catania

L'attesa è finalmente terminata: dopo il successo della scorsa stagione, ritorna “La Formula dell’Eccellenza”, il viaggio a tappe di Antica Formula alla conquista dei locali più amati del Belpaese. Un calendario ricco di experience dedicato ai professionisti della mixology e agli appassionati, per raccontare l’affascinante storia e i segreti dietro il gusto dell’iconico Vermouth, simbolo di eleganza e italianità. Il tour arriverà il 28 giugno a Catania con un doppio appuntamento speciale al Vinicolo (via del Colosseo,8), una sensory experience masterclass dedicata ai professionisti in collaborazione con il Bar Clara di Berlino e una guest shift night con ospiti internazionali come Rodion Drozdov e Mahdi Asfahani in rappresentanza del Bar Clara.

“La Formula dell’Eccellenza” nasce dall’impegno di F.lli Branca Distillerie, che ha acquisito la famiglia dei vermouth Carpano nel 2001, nel diffondere una conoscenza su questo prodotto made in Italy, con un viaggio multi-tappa in una selezione di locali raffinati, riconosciuti come eccellenze della mixology nostrana e che rispecchiano a pieno lo stile di Antica Formula. Gli appuntamenti dedicati agli operatori di settore, con masterclass e degustazioni guidate, saranno presidiate dal Master Herbalist di Fratelli Branca Distillerie Matteo Bonoli, che verrà accompagnato durante le giornate da guest bartender internazionali provenienti dai migliori locali di Londra, Berlino e Edimburgo, ospiti d’eccezione che porteranno il loro punto di vista e il loro personale metodo di miscelazione di Antica Formula con signature cocktail esclusivi. Le serate aperte al pubblico, invece, prevederanno tasting di Antica Fomula con intrattenimento, food pairing ad hoc e una drink list esclusiva firmata dall’ospite internazionale di quella tappa.

“Oggi il vermouth sta vivendo una nuova rinascita e Antica Formula è il simbolo di questa nuova stagione.” afferma Matteo Bonoli, Master Herbalist di Fratelli Branca Distillerie. “Ciò che rende eccezionale questo prodotto premium è la ricercatezza unita a uno stile vintage inconfondibile e, soprattutto, un bouquet complesso dalle note di vaniglia e zafferano. Per questo motivo è perfetto sia on the rocks che come ingrediente ideale di cocktail classici, a cui dona un gusto rotondo e distintivo: un vermouth che ha superato la prova del tempo facendo innamorare generazioni di appassionati e conquistando la community dei bartender di tutto il mondo”.

Il rito dell’aperitivo italiano, entrato a far parte del lifestyle e della cultura nostrana, ha inizio a Torino nel lontano 1786 quando Antonio Benedetto Carpano, erborista e farmacista, creò la formula che avrebbe dato origine alla categoria dei Vermouth, combinando erbe e spezie con il vino. Carpano, sicuro della sua creazione, ne inviò una cassa a re Vittorio Amedeo III che non solo apprezzò il dono ma ne decretò il successo: la sua attività divenne popolare, nobildonne e gentiluomini dell’epoca bramavano assaggiare la nuova e trendy bevanda. Con il passare del tempo, la tradizionale ricetta subì delle evoluzioni, dando origine agli attuali Carpano e Punt e Mes. Giuseppe Bernardino Carpano scoprì, nel cassetto di un vecchio scrittoio del nonno Antonio Benedetto, una ricetta originale rimasta segreta e nascosta, appartenente proprio al suo avo: così nacque “Antica Formula”, fedele al primissimo Carpano del 1786 e realizzato mantenendo le lavorazioni artigianali originali. Un autentico capolavoro dedicato ai clienti più esigenti e destinato a diventare il fiore all’occhiello dell’azienda negli anni a seguire, il Vermouth italiano per eccellenza.