Fornisce false generalità durante un controllo: denunciato

Ieri pomeriggio le volanti della polizia sono intervenute in via Umberto in risposta a una segnalazione riguardante una lite in corso tra due persone.

Una volta sul luogo, gli agenti hanno contattato il denunciante, il quale ha raccontato di aver avuto uno scontro verbale con un cittadino straniero, fornendo dettagliate informazioni sul presunto aggressore, il quale lo avrebbe anche minacciato prima di allontanarsi prima dell'arrivo della pattuglia.

In un successivo intervento in via Francesco Crispi, altri agenti delle volanti hanno individuato e fermato il sospettato straniero, basandosi sulle descrizioni fornite in precedenza.

Durante il controllo, l'uomo ha fornito delle informazioni personali che, dopo un'attenta verifica presso gli uffici della polizia scientifica, si sono rivelate false.

Si è scoperto che si trattava di un uomo di 41 anni di nazionalità marocchina, già noto alle autorità e attualmente soggetto all'obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi senza autorizzazione del Giudice. L’uomo, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

