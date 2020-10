Fornisce false generalità per sfuggire all’arresto: nascondeva la cocaina negli slip

I carabinieri di Ramacca hanno arrestato un 18enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità personale. Vedendo la pattuglia dei carabinieri, impegnata nel controllo del territorio, ha fatto un movimento brusco che non è passato inosservato agli occhi dei militari che lo hanno fermato mentre a piedi percorreva via Vittorio Veneto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il giovane ha pensato bene di indicare una falsa data di nascita perché sicuro di farla franca. Circostanza smentita dall’accertamento in banca dati, che ne ha svelato la vera identità. Inoltre, dalla perquisizione personale eseguita ha consentito agli operati di rinvenire e sequestrare: 15 dosi di cocaina contenute all’interno di una sfera di plastica, occultata dentro gli slip, nonché 160 euro in contanti risposti in una delle tasche dei jeans. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.