Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nel Catanese

Alle ore 21:26 è stata registrata una scossa di terremoto con magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5 nella zona di Catania, con epicentro a 4 km a sud-est Mazzarone ad una profondità di 10 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita da molti abitanti di tutta la provincia, soprattutto nel Calatino, come testimoniamo i numerosi messaggi apparsi sui social e le chiamate ai vigili del fuoco. La terra ha tremato anche nel Ragusano e nel Siracusano. Solo tanta paura ma, per fortuna, al momento, non si segnalano danni a persone o cose.