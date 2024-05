Tenta di forzare l'ingresso alla manifestazione folkloristica: automobilista denunciato

In un pomeriggio dello scorso fine settimana, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Caltagirone hanno denunciato un uomo per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, come richiesto dai poliziotti. In occasione di una tradizionale manifestazione folkloristica, tenutasi nei pressi del Tribunale, gli agenti hanno effettuato il controllo di un veicolo, responsabile di aver oltrepassato alcune transenne, posizionate a chiusura della strada. I poliziotti hanno bloccato la vettura per evitare che proseguisse la marcia, giungendo pericolosamente a ridosso del folto pubblico presente. Nel corso dell’identificazione, nonostante la richiesta degli agenti, l’automobilista si è rifiutato di fornire le proprie generalità tenendo un atteggiamento irrispettoso verso i poliziotti.