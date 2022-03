Forza Italia Giovani pianta un albero di mimosa al Parco Falcone

Si è svolta, questa mattina, l'iniziativa organizzata da Forza Italia Giovani del coordinamento provinciale di Catania, in occasione della festa che celebra la forza e il ruolo del mondo femminile nella società. Un albero di mimosa è stato piantato nel Parco Falcone, alla presenza del coordinatore di Forza Italia Giovani a Catania Andrea Murabito , di Gerardo Fisauli, segretario provinciale e Gorgui Diagne, vice coordinatore.

"Abbiamo deciso di donare questo alberello di mimosa al Parco Falcone, dove verrà anche apposta una targa, come momento di riflessione su quanto sta accadendo in Ucraina, sull'importanza del ruolo femminile nel mondo, ma anche come segno di riqualificazione in uno degli spazi verdi più grandi e importanti della nostra città - dichiara Andrea Murabito - Un gesto semplice che, grazie al supporto del consigliere comunale Giovanni Petralia, vuole rappresentare anche un segnale dell'impegno di noi giovani che vogliamo fare e spenderci per la città di Catania con una politica attiva".