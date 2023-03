Comunali a Catania, Caruso (FI): "Troveremo una soluzione nell’interesse della città"

“Penso che sulle elezioni amministrative di Catania i toni siano rientrati. Da Salvini sono arrivate parole che vanno nella direzione che auspicavamo: la candidatura di Valeria Sudano è autorevole e viene ora proposta al tavolo del centrodestra in programma domani mattina a Palermo”. A dirlo è stato il commissario di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, a margine un convegno sulle infrastrutture, al quale partecipa tra gli altri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Per Caruso “la ragionevolezza prevarrà e su Catania troveremo una soluzione nell’interesse della città. Aspetteremo il nome di FdI e poi decideremo”. A Trapani dove il centrodestra non ha trovato una sintesi Forza Italia, ha spiegato Caruso, “presenterà una propria lista che appoggerà quello che sarà il candidato della coalizione”.