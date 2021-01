Forza posto di blocco dei carabinieri: era armato e senza patente né assicurazione

I carabinieri di Grammichele hanno denunciato un 23enne del posto, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo a bordo della propria autovettura ha forzato un posto di controllo dei carabinieri fuggendo via. Inseguito, è stato individuato e bloccato in via Palermo dove è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico del cui porto non era in grado di giustificare il motivo. Al giovane sono state altresì elevate sanzioni amministrative per la violazione dalle norme nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio da covid-19, la guida senza patente e la mancata copertura assicurativa del veicolo condotto.