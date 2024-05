Spacciatore sperona una volante ferendo due agenti e poi sbatte contro un albero: arrestato

Un 26enne catanese con precedenti penali è stato arrestato ieri sera dai poliziotti della squadra volante per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato notato a bordo di un'auto con un'andatura sospetta in via Nizzeti. Gli agenti hanno intimato l'alt, ma il conducente ha finto di volersi fermare per poi ripartire a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in viale Marco Polo, dove il 26enne, nel tentativo di sfuggire ai poliziotti, ha speronato la volante lateralmente, perdendo il controllo e andando a sbattere contro un albero.

Nell'impatto, due agenti sono rimasti feriti. Soccorsi all'ospedale, sono stati refertati con una prognosi di cinque giorni ciascuno.

Il 26enne è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina, per un peso totale di 2,31 grammi, e di 1.145 euro in contanti. Una perquisizione nella sua abitazione non ha dato esito positivo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

