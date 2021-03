Nel quarto municipio arrivano i controlli della municipale per ristabilire l'ordine in strada

Controlli continui e presidi costanti, per monitorare il flusso veicolare e sanzionare eventuali comportamenti indisciplinati sono stati richiesti dal presidente del IV municipio di Catania, Erio Buceti. Lo scopo è migliorare la circolazine stradale in questo periodo di emergenza. I pattugliamenti del corpo di polizia municipale per ora si sono concentrati in piazza Chiesa Madre, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Nei prossimi giorni si sposteranno anche nei principali snodi di questa parte di Catania. “Desidero ringraziare il Comandante della polizia municipale Stefano Sorbino e l’assessore Alessandro Porto, che hanno immediatamente raccolto le mie segnalazioni - afferma Buceti- perchè da San Giovanni Galermo a Cibali, passando per San Nullo e Trappeto Nord, servono presidi mobili e fissi per garantire il rispetto delle regole. I controlli delle forze dell’ordine sono l'ennesimo importante tassello all'interno di quel programma focalizzato sul garantire ai cittadini maggiore sicurezza nel territorio di Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo. Un municipio- continua Buceti- dove convivono quotidianamente realtà sociali eterogenee. I garanti della legalità devono far fronte ad uno scenario non facile da gestire durante questa fase di emergenza legata al Covid-19”.