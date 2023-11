"Fossa dei leoni II”, chiuso il cerchio degli arresti: due si consegnano e uno rintracciato in un b&b

Sì è chiuso il cerchio degli arresti, eseguiti su delega della Procura distrettuale antimafia di Catania, nell’ambito dell’operazione “Fossa dei Leoni II". Nel giro infatti di 24 ore, Sebastiano Marcello Girone (classe 1993), Giovanni Melchiorre Marco Lentini (classe 1988) e Claudio Francesco Sciuto (classe 1989), tutti destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, a carico di 14 indagati, sono stati tratti in arresto dai militari della compagnia di Catania-Fontanarossa.

Già nel pomeriggio di giovedì, quando è scattata l’operazione, i militari hanno fatto “terra bruciata” a Girone e Lentini resisi irreperibili. I due infatti, a distanza di un paio d’ore l’uno dall’altro, si sono spontaneamente presentati presso il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania fontanarossa e, dopo le formalità di rito, sono stati posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria, quindi associati alla casa circondariale catanese di piazza Lanza.

Per il terzo, Claudio Francesco Sciuto, senza fissa dimora, sono invece proseguite senza sosta le indagini per localizzarlo, attività che in brevissimo tempo hanno portato alla sua cattura. In particolare il dispositivo messo in atto dai carabinieri, al termine di una mirata e ininterrotta azione di ricerca, è riuscito a scoprire dove l’uomo si fosse nascosto, un b&b situato lungo la centralissima via Etnea. È quindi stato organizzato un servizio di osservazione “discreto e a distanza”, volto a monitorare gli ingressi della struttura, per cogliere il catturando al momento del rientro.

L’attività, partita alle 09.00 di mattina, dopo circa 9 ore, in cui i militari non hanno mai perso di vista l’edificio, ha finalmente dato i suoi frutti. L’uomo infatti, giunto presso l’affittacamere a bordo di uno scooter, è stato immediatamente circondato e bloccato, impedendogli qualsiasi tentativo di fuga.

Terminato il blitz, è poi scattata la perquisizione alla camera utilizzata dallo Sciuto, durate la quale è stata recuperata una pistola scacciacani, nascosta in un borsone, insieme ai suoi effetti personali. L’arrestato, espletate la formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza.