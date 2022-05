Obbliga ragazzo ad inviargli foto e video intimi: 16enne catanese finisce in comunità

Avrebbe costretto un ragazzo salernitano ad inviargli foto e video che lo ritraevano nudo nelle sue parti intime. Per questo, la sezione di Salerno del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania ha eseguito un’ordinanza cautelare, che ha disposto il collocamento in comunita? nei confronti di un sedicenne residente a Catania.

L’inchiesta

Il giovane è accusato dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno di violenza sessuale ai danni di un tredicenne residente nella provincia di Salerno, violenza che sarebbe stata compiuta attraverso Instagram. Le indagini informatiche e le analisi tecniche eseguite sui device sottoposti a sequestro, hanno consentito alla sezione della Polizia Postale di Salerno di individuare l’utilizzatore del profilo Instagram che, attraverso contatti telematici, avrebbe contattato la giovane vittima salernitana e carpendone la fiducia l’avrebbe costretta ad inviargli foto e video che la ritraevano nuda nelle sue parti intime.

Il commento

“Ci troviamo difronte ad uno dei sempre piu? frequenti casi in cui indagato e vittima non si conoscono se non virtualmente e che quindi risulta caratterizzato da una totale assenza di contatti per cosi? dire fisici tra i due protagonisti. Indiscutibilmente – dichiara il Procuratore Patrizia Imperato - la vicenda contemplata nel provvedimento cautelare ieri eseguito e? sintomatica di un sensibile aumento degli episodi criminali a sfondo sessuale commessi dai minori ai danni di loro coetanei attraverso la rete internet. Ed e? per tale motivo, pertanto, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con l’ausilio degli specialisti della Polizia Postale, e? costantemente impegnata nella quotidiana azione di contrasto ai reati compiuti per via telematica”. Infine, evidenzia che “la polizia Postale in uno con la sezione di polzia giudiziaria della Procura Minorenni si prodiga in una seria opera di prevenzione attraverso una intensa attivita? di sensibilizzazione dei giovani. In tal senso gli appartenenti alle dette sezioni sono da sempre disponibili a divulgare tra i giovanissimi una maggiore responsabilizzazione rispetto all’ uso dei mezzi telematici e delle possibili insidie della rete attraverso incontri mirati presso gli Istituti scolastici del territorio”.

