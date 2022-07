Fototrappole contro gli sporcaccioni e pass residenti per prolungare la sosta negli stalli a tempo

Mozione bipartisan, di un gruppo di consiglieri comunali, per sollecitare l’installazione delle “fototrappole” nel territorio di San Giovanni La Punta. “L’unico sistema – spiega il consigliere Santo Trovato, tra i firmatari della mozione – per contrastare efficacemente il fenomeno delle discariche abusive è l’uso di sistemi che consentono di immortalare gli sporcaccioni e sanzionarli. Ne guadagnerebbe il decoro del paese, oltre che le casse comunali. L’amministrazione è in grave ritardo. Altri comuni hanno già da tempo adottato questo sistema con ottimi risultati. Più in generale, dei sistemi di videosorveglianza consentirebbero di rendere più sicura la nostra comunità”. Trovato sollecita, inoltre, una programmazione più oculata degli interventi della Multiservizi. La pulizia del territorio dalle erbacce va fatta in modo costante. E non sporadicamente e su richiesta. San Giovanni La Punta ha, peraltro, un grande privilegio: avere a disposizione del personale dedicato proprio a questo tipo di mansioni, ma l’organizzazione del lavoro è pessima”.

Con un’altra mozione, anch’essa bipartisan, si chiede il rilascio di “pass residenti” che diano la possibilità di parcheggiare, senza limitazione di orario, negli stalli a tempo. “In molte zone – ricorda Trovato – la sosta a tempo penalizza i residenti, che spesso non hanno nemmeno il tempo di pranzare che sono costretti a spostare la propria auto. E’ utile consentire una deroga, attraverso il rilascio di un pass per nucleo familiare. Confido, assieme agli altri firmatari delle mozioni, che l’amministrazione si adoperi al più presto, prevedendo un dibattito in consiglio comunale per affrontare le due questioni”.