FP Cgil: “Stop! Alle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario"

"Stop, alle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario". Questa la denominazione dell'iniziativa della Fp Cgil di Catania che oggi, a partire dalle ore 10, allestirà un banchetto di informazione al blocco F2 dell'ospedale Cannizzaro a seguito dell'aggressione subita domenica scorsa nell'ospedale ai danni di medici e operatori sanitari.

Nel frattempo saranno raccolte anche le firme per i quattro quesiti referendari popolari. La funzione pubblica Cgil ribadisce che "per assicurare cure attente e senza attese, è necessario aumentare il personale. Ma anche puntare a migliorare le condizioni di sicurezza per chi lavora", ed in un vademecum che verrà consegnato agli operatori viene spiegato passo dopo passo come affrontare una probabile aggressione''.

"Servono presìdi fissi delle forze dell'Ordine - dicono i sindacalisti - con protocolli chiari di intervento. Gli operatori devono anche trovarsi in condizione di essere maggiormente protetti, potendo magari usufruire di apparecchi elettronici per chiamate di aiuto e di un sistema di video sorveglianza per ambienti più sicuri. Ma anche l'assistenza legale contro la violenza al lavoro è sempre più necessaria. Chi ci cura va difeso".