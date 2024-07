Francesco Curcio è il nuovo procuratore capo a Catania

Con 13 voti contro 12, Francesco Curcio é il nuovo Procuratore della Repubblica di Catania. L'ha nominato il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che, dopo il voto in quinta commissione il 23 maggio scorso, si é diviso quasi in due anche nella votazione finale. Ai 13 voti di Curcio si sono contrapposti i 12 del Procuratore aggiunto di Catania Francesco Puleio. Il vice Presidente Pinelli e i vertici della Cassazione, Margherita Cassano e Luigi Salvato si sono astenuti. Per Curcio hanno votato i togati di Area, Unicost e a titolo personale Mazzola di Magistratura Indipendente, componente che per il resto ha votato invece per Puleio.

A Curcio sono andati i voti dei laici Miele e Fontana, mentre gli altri laici, Giuffré, Bianchini, Aimi, Bertolini, Eccher e Carbone hanno votato per Puleio. Assenti 4 consiglieri. In magistratura dal 1987, Curcio ha iniziato la sua carriera come pm a Santa Maria Capua Vetere, mentre tra il 1995 e il 2012 è stato Pubblico ministero a Napoli. In seguito, fino al 2018 - anno della sua nomina a capo della procura di Potenza - ha svolto funzioni di Pm presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.