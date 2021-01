Francesco Reitano presenta il nuovo singolo “Canterò”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

E’ uscito oggi su diverse piattaforme digitali e su YouTube il nuovo singolo di Francesco Reitano, “Canterò”, brano che nasce dalla penna di Cesare Grillo. Un viaggio intimistico che mette in risalto come spesso si abbia paura ad affrontare i sogni e le passioni che molte volte mettiamo da parte per adempiere al “dovere” che la società ci impone. Ma arriva sempre un momento nella nostra vita in cui ci fermiamo, in cui abbiamo bisogno di dire basta al dovrei e si lascia spazio al vorrei. E tra i vorrei di Francesco Reitano anche quello di riprendere il microfono in mano, di accompagnare la sua vita con una melodia, di cantare, senza soffocare più le passioni: per cantare, anche sotto un acquazzone, tornando dalla musica che ha saputo aspettare. Come tutte le passioni, che latenti stanno in un angolo del nostro cuore pronte a sbocciare appena gliene si da la possibilità. Il singolo è anche un invito a non nascondersi dietro delle maschere e a dei ruoli che ci imprigionano: via ogni catena, via ogni limite per andare oltre. Un oltre fatto di una nuova quotidianità in cui essere se stessi si rivela la più bella delle melodie. Francesco lo ha capito intorno ai 50 anni quando ha deciso di invertire la rotta della sua vita: “non volevo essere più solo un buon marito o un buon padre: volevo essere Francesco, quel bambino che già a 3 anni cominciava a cantare, quell’adolescente che forma con gli amici le prime band intonando le canzoni dei Beatles o degli Eagles. Per poi essere al contempo un padre e un marito felice che può rendere felice la sua famiglia”. A 50 anni quell’adolescente è tornato: tante lezioni di canto, tanti concorsi canori, la chitarra di nuovo tra le mani e la creazione di una tribute band dedicata a Pino Daniele e la voglia di scrivere, musiche e parole. “Canterò” recita il titolo della canzone ed è un invito che rivolge a tutti: perché ‘cantare’ insieme ci aiuta a capire che siamo tutti legati da un filo sottilissimo che si chiama vita che vale la pena di essere vissuta a pieno!