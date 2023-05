Filatelia, Ignazio La Russa ricorda la nonna: "Ogni giorno spediva una lettera alla figlia"

"Un francobollo è per sempre, soprattutto per chi li colleziona e li tramanda magari di padre in figlio, esattamente come noi vogliamo tramandare i valori della nostra Costituzione, che il Senato della Repubblica nella sua prima sua seduta faceva propri e trasferiva plasticamente nell'opinione pubblica. Così anche il francobollo verrà conservato e ricordato e verrà tenuto sempre come elemento fondante del nostro stare insieme". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, presentando le emissioni numismatiche e filateliche in occasione del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica. Ed in questa occasione, come spesso accade, l'esponente catanese di FdI ha raccontato ai giornalisti un aneddoto personale, che riguarda stavolta la nonna. "Il francobollo -ha ricordato la seconda carica dello Stato- era il via libera alla comunicazione tra le persone. Senza non si poteva scrivere una lettera. La lettera era allora la forma di comunicazione tra le persone: mia nonna, che abitava a venti chilometri dalla figlia che si era sposata, ed era andata a vivere a Catania, scriveva tutti i giorni a sua figlia e riceveva tutti i giorni una lettera. E quindi tutti i giorni comprava un francobollo e la figlia tutti i giorni comprava un francobollo. A volte ci dimentichiamo l'importanza che nella storia ha avuto questa affrancatura che dava il permesso, il diritto, di comunicare tra le persone con lo Stato che se ne faceva interprete. Ancora oggi -ha concluso La Russa- questa valenza rimane. E rimane ancora di più il fatto simbolico che nel 75esimo anniversario della Repubblica e della prima seduta il Senato si unisce in questo ricordo commosso".