Luca Scrofani nuovo componente del dipartimento regionale Fdl

Il coordinatore regionale Sicilia Orientale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, ha nominato Luca Scrofani componente del coordinamento regionale del partito. Vanta una lunga militanza politica, sin dai tempi delle formazioni giovanili ed universitarie di Azione Giovani ed Alleanza Universitaria. Fino a dicembre 2021 ha ricoperto nel partito di Giorgia Meloni un ruolo attivo nel coordinamento provinciale di Catania. "Sono certo - ha dichiarato Salvo Pogliese - che le indiscusse qualità umane e capacità di Scrofani saranno preziose nella continua crescita di Fratelli d'Italia in Sicilia e nel Paese. Ormai sono sempre di più gli italiani che si riconoscono nei valori e nella politica di FdI e della nostra leader Giorgia Meloni in cui vedono una guida sicura e coerente per l'Italia." Luca Scrofani ha ringraziato Salvo Pogliese per la fiducia accordatagli e salutando il coordinatore provinciale e tutti gli ex colleghi del coordinamento provinciale con i quali ha concluso un percorso molto formativo.

“Fratelli d’Italia è il Partito che ha la responsabilità del governo della Regione - ha aggiunto - è, inoltre, la principale, se non l’unica, voce libera e di opposizione all’interno del Parlamento Nazionale, la cui Leader, Giorgia Meloni, che conosco sin dai tempi universitari, ha, passo dopo passo, con coerenza, passione e competenza trasformato da un neo partito identitario al primo soggetto politico nazionale almeno secondo le proiezioni dei sondaggi”. “Sono onorato del ruolo che il fraterno amico Salvo Pogliese ha voluto riconoscermi, mi metto a disposizione del Coordinatore nonché di Tutti gli iscritti del Partito, ringrazio infine i Fratelli del Movimento Avanguardia con i quali mi legano 25 anni di militanza politica” ha concluso Scrofani.