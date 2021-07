Due fratelli spacciavano in un palazzo dei Cappuccini, parola d'ordine: " 'Mbare ci su amici"

La polizia di Stato ha arrestato i fratelli trentenni catanesi O. M. e O. F. In quanto ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di marijuana, crack e cocaina. Nel pomeriggio di ieri, i “falchi” della squadra mobile hanno predisposto un servizio di appostamento nei pressi di un condominio sito nel quartiere dei Cappuccini. Numerosissime erano state le lamentele dei cittadini che segnalavano la presenza di una vera e propria piccola piazza di spaccio all’interno di un edificio sito in un contesto signorile. Immediatamente si è constatato come le segnalazioni fossero veritiere. Gli agenti hanno assistito direttamente ad un continuo via vai di acquirenti che compravano dosi di stupefacenti.

Si è proceduto quindi a bloccare alcuni di loro poco lontano, appurando che gli stessi avevano acquistato sia droghe leggere sia droghe pesanti (nel contempo venivano sanzionati amministrativamente). Compreso quindi il modus operandi dei pusher (due fratelli di 30 e 31 anni con precedenti specifici) si è capito come uno di loro prendesse contatti con gli acquirenti, avvisando l'altro con la frase: “ 'Mbare ci su amici”. Quest’ultimo, ricevuto il segnale, prendeva le “ordinazioni” e dopo avere ricevuto il denaro si recava in un garage a prelevare lo stupefacente richiesto per poi consegnarlo. Si è deciso di intervenire nel momento propizio, bloccando i due uomini. Avevano tentato di approntare un altro stratagemma per sfuggire alle proprie responsabilità. All’interno del garage di loro pertinenza, avevano infatti nascosto in una intercapidene posta sulla serranda, una chiave che apriva un altro garage che, apparentemente, non era di loro proprietà. Scoperto il trucco, i poliziotti hanno sequestrato 53 “stecchette” di varie pesature di “skunk”, 28 dosi di cocaina e 21 di crack, insieme a vario materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente ed alcune centinaia di euro in contanti. I fratelli sono quindi tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che venga celebrata l’udienza per direttissima.