Stop per lavori dopo soli 7 mesi, estate senza Frecciabianca tra Catania e Palermo

Già al centro di dubbi e perplessità al suo debutto per la sua velocità soltanto sulla carta, il Frecciabianca di Trenitalia Palermo-Catania-Messina si fermerà durante l'estate per lavori finalizzati al raddoppio ferroviario. Dal 12 giugno al 12 settembre, infatti, la linea sarà chiusa fra Bicocca e Catenaunova. "Sono lavori fondamentali per andare avanti con il raddoppio, si svolgono, come sempre, d'estate per limitare i disagi di studenti e pendolari", ha detto a Repubblica il commissario Rfi per l'opera, Filippo Palazzo. L'intervento rientra nell'opera da oltre 9 miliardi di euro, stanziati appunto per velocizzare il collegamento Palermo-Catania-Messina. In piena stagione turistica, dunque, per spostarsi tra le principali città siciliane si potrà scegliere un percorso di 4 ore e 8 minuti coi pullman sostitutivi oppure uno di 5 ore e 4 minuti in treno, passando per Messina.

La tratta è durata soltanto sette mesi. Dall'inaugurazione avvenuta a novembre 2021, però, la linea non è mai decollata. "Certamente non era molto utilizzato. In media su ogni Frecciabianca viaggiano da 10 a 20 passeggeri", ha spiegato Giovanni Russo, dell'Associazione ferrovie siciliane. Il convoglio che poteva ospitare 350 viaggiatori rimaneva, dunque, praticamente quasi vuoto ogni giorno. Forse anche per un servizio non esattamente celere: tre ore per coprire i poco più di 200 chilometri tra Palermo e Catania, lo stesso tempo impiegato dai Frecciarossa o da Italo per completare i quasi 600 chilometri di distanza tra Roma e Milano. E qual è il futuro del Frecciarossa in Sicilia? Bisognerà aspettare settembre per capire se Trenitalia ha definitivamente mandato in archivio il collegamento o se si potrà tornare a viaggiare tra Palermo e Catania a bordo dei Frecciabianca.