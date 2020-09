“Freedom Oltre il confine” dedica parte della prossima puntata a Catania

Catania sotto i riflettori della puntata di “Freedom Oltre il confine” che andrà in onda, su Italia 1, venerdì 18 settembre alle 21.15. Il programma condotto da Roberto Giacobbo, con la regia di Ico Fedeli, andrà alla scoperta del Colosseo Nero, l'anfiteatro romano secondo per grandezza soltanto al Colosseo di Roma, per poi puntare verso la Cattedrale e la storia di Sant'Agata e del Velo, che ha protetto nel tempo la città dalla lava. Grazie a uno speciale permesso dell'Arcidiocesi, Giacobbo e i telespettatori potranno osservare da vicino la preziosa reliquia. Le riprese in città sono state realizzate prima del lockdown anche con la collaborazione della Film Commission del Comune. A supportare la troupe un apparato tecnico di ultima generazione: numerose telecamere 4K Ultra Hd capaci di restituire immagini spettacolari in qualità cinematografica e un mezzo fuoristrada affiancato per l'occasione da un mini-truck. Co-protagonisti della puntata di venerdì, con Catania, l'Abruzzo dei Cavalieri Templari, la Mole antonelliana e l'Egitto delle piramidi.

