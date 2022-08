Foglio di via per un attivista che ha imbrattato la sede catanese di Frontex

Tramite le indagini della Digos della questura di Catania è stato possibile individuare un componente del gruppo, composto da tre uomini e una donna, che la notte del 19 agosto scorso ha imbrattato con vernice la facciata dell’ex Convento di Santa Chiara ed il portone d’ingresso della locale sede dell’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera Frontex di via Transito. Nei confronti della persona denunciata in stato di libertà, un noto attivista dei movimenti pro-migranti di 26 anni, è stato adottato il provvedimento emesso dal questore di Catania del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Catania per un anno.