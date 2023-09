A spasso con un fucile a canne mozze, arrestato un 22enne

La polizia di Adrano ha arrestato un 22enne, indiziato per porto abusivo, detenzione e ricettazione di armi e munizioni. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei fenomeni criminali nonché alla tutela della sicurezza nel territorio adranita, hanno notato, in piazza della Libertà la presenza di un gruppo di giovani pregiudicati intenti a conversare tra di loro. Uno di essi, alla vista dell’equipaggio della polizia, ha tentato di disfarsi di uno zainetto lanciandolo sotto un’auto parcheggiata. Il gesto del giovane non è sfuggito ai poliziotti, che hanno recuperato lo zaino con dentro un fucile a canne mozze ben oleato e 23 cartucce calibro 16. L’uomo è stato immediatamente arrestato. Sono in corso indagini sull’arma per verificarne l’eventuale utilizzo in azioni delittuose.