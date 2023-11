Chiuso in casa col cane e la bombola del gas aperta, 55enne soccorso dai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti in via Timoleone nel quartiere di Picanello, in seguito a una chiamata arrivata al 112 che segnalava un uomo nudo su un tetto. Arrivati all’indirizzo segnalato, i militari hanno udito la voce di un uomo che ha chiesto loro aiuto raccontando di essere impossibilitato ad aprire la porta poiché non riusciva più a trovare la chiave.

Ai militari l’uomo, apparso subito in evidente stato confusionale, ha raccontato di avere poco prima aperto la bombola del gas in casa senza riuscire, tuttavia, a dare alcuna spiegazione per il pericoloso gesto compiuto.

Nel frattempo, i militari hanno avvertito un forte odore di gas fuoriuscire dall'abitazione dell'uomo e hanno immediatamente provveduto a evacuare l’area e a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco. A quel punto i carabinieri hanno iniziato un’opera di persuasione e, dopo averlo rasserenato, lo hanno aiutato a uscire da casa.

I vigili del fuoco sono poi riusciti ad aprire la porta d’ingresso della casa e a chiudere la bombola del gas. In casa, i carabinieri hanno trovato un cane di piccola taglia, affidato poi alle cure del pronto soccorso veterinario. Il cane è in buone condizioni ed è stao affidato a un rifugio per animali, in modo da tenerlo al sicuro durante tutto il ricovero ospedaliero del padrone.