Fuga di gas in via Gabriele d'Annunzio, ancora chiusa la strada: proseguono i lavori

Rimarrà ancora chiusa la via Gabriele d'Annunzio: la zona è stata transennata dall'incrocio con via Oliveto Scammacca a quello con il Corso delle Province. Il traffico, nel tratto tra via Dalmazia e via Vittorio Emanuele Orlando, è interdetto a seguito di una fuga di gas segnalata stanotte ai vigili del fuoco. Sul posto sono, così, intervenuti anche gli operai del pronto intervento di Catania rete e gas che, ininterrottamente, hanno lavorato per intercettare e sigillare la condotta che ha provocato la fuga nei due attraversamenti tra corso delle Province e via Gabriele D Annunzio.

Secondo la ricostruzione di alcuni residenti, durante i lavori di scavo che dovrebbero concludersi lunedì, probabilmente è stato tranciato un tubo del gas come è accaduto tempo fa in piazza Verga, dove la perdita proveniva da una delle tubazioni dell’impianto di metanizzazione danneggiato dai lavori che avevano interessato il del corso Italia.

Continuerà, quindi, anche domani l'intervento per mettere in sicurezza la zona. A gestire la viabilità, visto il caos generato dalla chiusura del tratto di strada, gli agenti della polizia municipale del capoluogo etneo.