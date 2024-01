Fuga di gas in via Gabriele d'Annunzio, strada chiusa e traffico in tilt

Da ieri sera si lavora per individuare una fuga di gas segnalata dai residenti in via Gabriele D'Annunzio, all'altezza dell'incrocio con il corso delle province. La via Gabriele D'Annunzio è stata chiusa all'altezza di via Oliveto Scammacca. Il traffico, pertanto, è in tilt con le auto che sono costrette a percorrere le vie in controsenso. Sul posto stanno intervenendo la polizia municipale e il pronto intervento di Catania rete e gas. Secondo la ricostruzione di alcuni residenti, durante lavori di scavo che dovrebbero concludersi lunedì prossimo, probabilmente è stato tranciato un tubo del gas che si sta provvedendo a individuare per sigillarlo al più presto.