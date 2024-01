Fuga spericolata per le vie del centro: arrestato un 43enne scappato dai domiciliari

Agitato arresto di un individuo di 43 anni residente a Mascali è stato effettuato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre per evasione dalla detenzione domiciliare. Durante un servizio di perlustrazione nelle zone centrali della città la pattuglia del radiomobile ha notato un'Alfa Romeo 159 parcheggiata vicino a un supermercato.

A bordo si trovavano due uomini in atteggiamento sospetto, attirando l'attenzione dei militari. La situazione ha destato maggior preoccupazione quando hanno riconosciuto il conducente, già noto alle forze dell'ordine per precedenti vicende giudiziarie, seduto al lato del conducente senza la patente di guida.

Di fronte a queste circostanze, i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo per chiarire la situazione e capire il motivo della presenza dei due uomini fuori dal supermercato senza giustificato motivo. Il passeggero, un uomo di 45 anni di Piedimonte Etneo, è stato collaborativo e stava per scendere dalla vettura per fornire i documenti richiesti quando il conducente ha improvvisamente messo in moto il veicolo, accelerando per sfuggire al controllo in corso.

L'atteggiamento attento e le rapide reazioni dei militari hanno permesso loro di evitare l'auto in fuga, che altrimenti avrebbe potuto investirli. È seguito un inseguimento per le strade cittadine affollate, dove i residenti stavano facendo acquisti nella zona centrale della città. Dopo una decina di minuti, la pattuglia è riuscita a interrompere la corsa sfrenata dell'Alfa Romeo in via F. Aprile.

Approfittando del momento opportuno, i carabinieri hanno sorpassato il veicolo del fuggitivo e lo hanno fermato. Dopo aver immobilizzato e messo in sicurezza entrambi i fuggiaschi, l'equipaggio del radiomobile ha proceduto a controllarli. Nel corso delle indagini, è emerso che l'uomo di Mascali era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, violandola.

Inoltre, è stato rilevato che il soggetto non possedeva la patente di guida. Mentre al passeggero di 45 anni non sono state contestate violazioni, il 43enne di Mascali è stato arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare e denunciato per guida senza patente. È stato quindi consegnato all'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto il ricollocamento in detenzione domiciliare.