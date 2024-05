Fuga sui tetti per non farsi prendere dalla polizia, arrestato con 60 dosi di cocaina

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti della questura di Catania hanno arrestato un 18enne per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L'operazione è avvenuta ieri pomeriggio in via Capo Passero, quando gli agenti in transito hanno notato un giovane con fare sospetto che, alla vista della volante, si è introdotto furtivamente all'interno di un palazzo.

I poliziotti, intuendo un possibile reato in corso, hanno immediatamente inseguito il ragazzo che, con abili mosse, ha cercato di scappare passando tra i tetti degli edifici vicini. Nonostante il tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a bloccarlo in una strada limitrofa.

Identificato, il giovane è risultato essere un 18enne catanese con precedenti di polizia. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 60 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 13,77 grammi, una radiolina ricetrasmittente e la somma di 695 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 18enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio di convalida.

