Tenta di sfuggire al controllo della polizia: 35enne nascondeva in auto un coltello e un bastone

La polizia di Adrano ha denunciato un 35enne, per porto ingiustificato di armi. L'uomo è fuggito all'alt intimatogli dagli agenti delle volanti effettuando una brusca manovra per evitare il posto di blocco e il rituale controllo della pattuglia. Gli agenti di pubblica sicurezza lo hanno inseguito e raggiunto dopo un centinaio di metri. La perquisizione dell'auto del fuggitivo ha svelato il motivo del tentativo di eludere il posto di blocco. All'interno della vettura i poliziotti hanno, infatti, trovato un coltello, un bastone in legno di circa un metro e due grammi di hashish. Oltre a rimediare la denuncia per porto d'armi ingiustificato il 35enne è stato segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.