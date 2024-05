Fugge all'alt della polizia, aveva in auto crack e erba: 22enne denunciato

Nella notte tra sabato e domenica la polizia ha tentato di effettuare il controllo di un giovane a bordo di una vettura, ma questi, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga. È nato così un lungo inseguimento che si è concluso, grazie all’intervento di un’altra volante giunta in ausilio, in viale Mario Rapisardi. Il fermato era un 22enne pregiudicato catanese, senza patente di guida. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo, che ha consentito di rinvenire diversi attrezzi da scasso e delle piccole quantità di marijuana e di crack. Il giovane stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente gli sono state contestate le diverse violazioni commesse alle norme del Codice della Strada.