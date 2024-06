Vede i carabinieri e fugge: 35enne nascondeva 15 grammi di cocaina

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia, durante un servizio di controllo pomeridiano nel centro cittadino, hanno arrestato un 35enne del posto al termine di un inseguimento. L'uomo, già noto per altre vicende giudiziarie, è stato notato in via XXVII Novembre, mentre si aggirava in prossimità dell’incrocio con la via Ducezio, da solo e con atteggiamento guardingo. Appena si è accorto dell'avvicinarsi dell'auto di servizio dei carabinieri ed aver, è fuggito a gambe levate venendo seguito da uno dei militari tra il dedalo di vie del centro: via Dei Palici, via Poggio Paradiso, via degli Orti, via delle Cave, fino alla via Principe di Palagonia.

Qui, sempre tallonato dal carabiniere che lo inseguiva, ha preferito lanciare velocemente un involucro tra la vegetazione, salvo poi proseguire la sua fuga. Alla fine è stato finalmente bloccato in via Bologna, mentre uno dei militari ha provveduto a recuperare il pacco di cui il 35enne si era precedentemente disfatto, che conteneva circa 15 grammi di cocaina. Il pregiudicato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.