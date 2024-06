Fugge all'alt e sperona alcune auto prima di schiantarsi: nascondeva una pistola rubata

Durante un servizio di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo, i militari della guardia di finanza hanno notato un uomo che scendeva repentinamente da un’auto, per poi salire con gran velocità su una Mercedes parcheggiata in strada. Insospettiti da quel movimento fugace e insolito, i finanzieri hanno deciso di intimargli l'alt. L’uomo sospetto, però, ha accelerato la sua corsa ed ha intrapreso una fuga spericolate per le vie della città, speronando diversi veicoli parcheggiati lungo la carreggiata. La corsa è finita nei pressi di Nesima superiore, dove il conducente ha perso il controllo dell’auto, sbattendo contro un muro di cemento.

La colluttazione con il finanziere

L’inseguimento è continuato a piedi per le vie circostanti, fino a quando un finanziere è riuscito a raggiungerlo e afermarlo dopo una breve colluttazione. Successivamente è scattata la perquisizione all’interno dell'utilitaria. I finanzieri della compagnia pronto impiego hanno rinvenuto, nascosta, una pistola a tamburo "Smith & Wesson" di calibro 357 Magnum, munita di 4 cartucce dello stesso calibro e pronta per fare fuoco. Il fuggitivo è risultato essere un catanese di trentacinque anni, con alle spalle numerosi precedenti penali per rapina, furto, favoreggiamento, spaccio di sostanze stupefacenti.

La pistola era stata rubata 3 anni fa

Su disposizione del magistrato di turno, è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza. Le accuse a suo carico sono ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'arma è risultata di provenienza furtiva e perfettamente funzionante. Nello specifico, è stato possibile accertare che la pistola faceva parte del bottino di un precedente furto di un lotto di ben tredici armi, messo in atto tre anni prima in una villa che si trova in un paese etneo. E' stata anche effettuata un'analisi forense sul cellulare dell’arrestato. Analizzando le chat di messaggistica, dei profili social e delle cronologie di ricerche, i finanzieri sono riusciti a individuare e denunciare a piede libero un altro pregiudicato catanese, anche lui indagato per il reato di ricettazione.