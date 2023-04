Fugge all'alt della polizia, in auto aveva un coltello a serramanico

Sfugge ad un controllo di polizia e viene fermato con un coltello a serramanico. È quanto successo l'altro ieri, nel pomeriggio, ad Adrano. Nel corso di alcuni controlli su strada, la polizia ha intimato l'alt ad un uomo di 32 anni, che viaggiava a bordo di un' auto. Anziché fermarsi, ha prima rallentato per poi accelerare, fuggendo verso il centro cittadino, impedendo così ai poliziotti di poterlo raggiungere. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale è stato bloccato nella centralissima via Roma. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, il cui possesso non era giustificato. Si tratta di un soggetto con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. E' stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. Reato per il quale, la legge prevede l'arresto sino a un anno e una sanzione pecuniaria che può arrivare a 10 mila euro.