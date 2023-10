Non ha la patente e fugge in moto dalla polizia: arrestato dopo un inseguimento

gli agenti della questura etnea hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un catanese che ha tentato la fuga, a bordo di una moto, durante un controllo stradale nei pressi dell’incrocio tra via Montenero e viale delle Medaglie d’Oro. I poliziotti lo hanno immediatamente inseguito, dopo aver annotato il suo numero di targa e diramato una nota radio alle altre pattuglie presenti in zona. Il motociclista è stato bloccato, dopo un lungo inseguimento, in via Sabato Martelli Castaldi, grazie all’intervento di un’altra volante che si era posizionata in modo tale da bloccare la marcia al fuggitivo il quale, costretto a fermarsi. Il conducente è stato identificato e accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. E' emerso che non aveva la patente e dovrà rispondere anche per le infrazioni al codice della strada commesse per cercare di "farla franca".