Fuggono all'alt della polizia, due minorenni denunciati dopo un pericoloso inseguimento

Nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, gli agenti delle volanti ha denunciato due minorenni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Non si sono fermati all'alt imposto dal personale impegnato in un posto di blocco effettuato in via Madonna del Divino Amore. Ne è quindi scaturito un pericoloso inseguimento, terminato in viale Giovanni da Verrazzano.

Alla guida del mezzo in questione c'era un minore, al quale è stata contestato, oltre alle numerose violazioni delle norme del codice della strada, anche il possesso per uso personale di sostanza stupefacente, poiché aveva con se una modica quantità di marijuana (0,76 grammi). Il passeggero è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello. I due minori, dopo gli adempimenti di rito, sono stati affidati ai propri genitori.