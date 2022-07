Nube di fumo e discarica abusiva in un terreno abbandonato di Adrano

Coltre di fumo e discarica abusiva. Al comando della polizia municipale di Adrano sono giunte numerose segnalazioni relative a una nube di fumo che rende l’aria irrespirabile diffondendosi in una estesa zona della città. Il comando ha attivato immediatamente le ricerche per individuare la provenienza e la natura della nube maleodorante riuscendo a localizzarne l’origine in un terreno privato in stato di abbandono in contrada Difesa Luna. Da un primo sopralluogo è emersa la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto nella quale è stato appiccato il fuoco che ha generato abbondanti esalazioni di fumo. Sono state attivate tutte le procedure necessarie per individuare i proprietari del fondo, la natura dei rifiuti abbandonati e per attivare l’intervento delle autorità preposte.