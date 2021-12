L'ultimo saluto a Jenny Cantarero: "La tua bellezza brilla in cielo"

Sono inziati alle ore 11 di questa mattina i funerali di Jenny Cantarero, la 27enne uccisa la sera dello scorso 10 dicembre davanti al panificio in cui lavorava, a Lineri. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in concomitanza alla celebrazione dei funerali della giovane vittima di femminicidio nella chiesa della Sacra Famiglia, in viale Mario Rapisardi, ha stabilito una giornata di lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta. Ieri è stato ritrovato il corpo senza vita del presunto omicida, Sebastiano Spampinato, in un casolare non abitato di via Campo di mare.

Nella foto la chiesa poco prima dell'inizio dei funerali

Gli amici ed i parenti più stretti hanno portato a mano la sua bara bianca, sulla quale è stata affissa una fotografia della ragazza. Fuori dalla chiesa è stato esposto un grande striscione bianco e nero, in cui si legge: "La tua bellezza brilla in cielo". Un lungo applauso ha accompagnato l'entrata del feretro.

Lo striscione fuori dalla chiesa