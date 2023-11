Oggi l'ultimo saluto a Chiara Adorno: dopo l'autopsia il corpo è stato restituito alla famiglia

Si svolgeranno questa mattina alle ore 11 e 45, presso la chiesa madre di Solarino, i funerali di Chiara Adorno, la studentessa universitaria 18enne che ha perso la vita, martedì scorso, in un incidente stradale verificatosi in viale Andrea Doria. Subito dopo i fatti, la Procura di Catania, ha aperto un'inchiesta, disponendo l'autopsia sul corpo della giovane, eseguita ieri. I risultati arrivernanno nei prossimi giorni ed il corpo è stato restituito alla famiglia per l'ultimo saluto. Sequestrati anche i mezzi (un motorino Honda ed ed una Fiat Punto) guidati dalle due persone ora sotto indagine per il drammatico incidente stradale.

Nei giorni scorsi, le problematiche che riguardano la sicurezza stradale sono state nuovamente al centro del dibattito in sede di consiglio comunale. Il primo cittadino, Enrico Trantino, ha annunciato la volontà di ripristinare il sovrappasso pedonale, un tempo presente proprio nel tratto in cui la giovane Chiara Adorno è stata investita. "Dobbiamo riprogettare il sovrappasso. Ho chiesto- ha annunciato lo scorso 9 novembre il Sindaco - insieme all'assessore Parisi di progettare questo ponte, ovviamente ascensoriato e ottimisticamente si potrebbe realizzare entro gennaio-febbraio 2024".