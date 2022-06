Funerali della piccola Elena in Cattedrale, Questura predispone servizi di ordine pubblico

Divieto di accesso a telecamere e fotografi nella Cattedrale di Catania, domani, durante i funerali di Elena, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti, di 23 anni. A fornire le immagini in diretta sarà l'Arcidiocesi su YouTube e Facebook. Per la cerimonia, che inizierà alle ore 17, la Questura di Catania ha "predisposto accurati servizi di ordine pubblico" affinchè "possa svolgersi in modo ordinato e senza alcuna turbativa". Prevedendo "una grande affluenza di persone desiderose di dare l'ultimo saluto alla piccola Elena", l'accesso alla Cattedrale "sarà permesso dall'ingresso laterale di via Vittorio Emanuele che sarà raggiungibile soltanto percorrendo la via Raddusa, riservando l'entrata principale esclusivamente al feretro".

Sempre domani, con apposita ordinanza sindacale, il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra, ha predisposto il lutto cittadino. "È doveroso - ha dichiarato il primo cittadino- rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell'intera cittadinanza, anche in forma pubblica e istituzionale, in segno di rispetto e di profonda partecipazione al profondo dolore dei parenti della piccola e di tutta la comunità". Sul territorio di Mascalucia, verranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche, eventualmente in programma, nell'arco della vigenza del lutto cittadino, le bandiere verranno esposte a mezz'asta in tutte le sedi comunali. L'Amministrazione Comunale invita, inoltre, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con la sospensione delle attività, in segno di cordoglio, a partire dalle 17 di domani.