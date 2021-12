Lutto cittadino a Catania per i funerali di Jenny Cantarero

Inizierano alle ore 11 di questa mattina i funerali di Jenny Cantarero, la 27enne uccisa la sera dello scorso 10 dicembre davanti al panificio in cui lavorava, a Lineri. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in concomitanza alla celebrazione dei funerali della giovane vittima di femminicidio nella chiesa della Sacra Famiglia, in viale Mario Rapisardi, ha stabilito una giornata di lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta. Ieri è stato ritrovato il corpo senza vita del presunto omicida, Sebastiano Spampinato, in un casolare non abitato di via Campo di mare.

Nella foto la chiesa poco prima dell'inizio dei funerali